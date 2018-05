Sur le chemin de l'amélioration

Temps en voie d'amélioration avec même le retour d'un temps estival au cours des prochains jours,en attendant ce jeudi après-midi,ciel parfois mitigée,partagée entre soleil et cumulus plus ou moins en nombres (nombreux) après un matin et un midi plus significativement ensoleillée car très peu nuageux.C'est pas encore vraiment la grande forme côté thermomètre,avec une temperature actuelle de 16 degrés en ce moment.Temperature minimale de 2,5 degrés en debut de matinée.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)