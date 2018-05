Retour d'est instable en altitude

Appareil Canon

Photographe Michael QUILLE

Situation de "mistral noir" en Camargue avec des nuages de plus en plus nombreux en provenance de l'est tandis que le vent reste fort, l'instabilité d'altitude se matérialise avec ces bancs d'altocmulus, un peu plus tard ils s'épaissiront et le radar détectera même quelques précipitations qui n'atteindront pas le sol, évaporées par le mistral en basses couches.