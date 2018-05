Aurore fumante

Appareil LG Electronics

LG-H870

Exposition 1/163 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.1 mm

ISO 50

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Altitude GPS 0m

La température presque froide (3°c) faisant suite à un après-midi ensoleillé hier (Tx>16°c) provoque de nouveau une forte évaporation aux étangs St-Ladre à Boves,au SE d'Amiens.

Ces volutes et lentilles d'humidité se cantonnent exclusivement aux surfaces en eau et disparaissent rapidement dès lors que les rayons du soleil se font plus ardents.