Embrasement printanier

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8

Focale 95.4 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 150m

Prairies fleuries et brumes colorées : c'est le bocage avesnois au mois de mai !

Environ 2° sur le haut des collines (3° dans le centre de la Cité des Mouches) et un peu de givre observé sur les hautes herbes et fleurs du fond de vallée. Rien qui méritât sa tof cependant...



Bonne nuit à toutes et à tous !