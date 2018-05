Orage provençal

Appareil Apple

Après un début de journée calme et relativement ensoleillé voilà qu’un bel orage supercellulaire se forme dans les gorges du Verdon et sévit sur la moyenne vallée de la Durance comme ici à Pertuis (photo 10 mn avant son arrivée), à son passage quelques rafales et un bon déluge (intensité de 113 mm/hr au max) avec une bonne activité électrique à l’avant, mais de courte durée, le soleil reviendra très vite quelques minutes après l’orage.