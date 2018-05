Photographe Picasa

Logiciel Google

...oui on est en mai pas en novembre ...les 4 derniers jours nous ont privés de soleil et de sommets dégagés...la crasse de stratus bas qui à sévi dûs à un retour d'Est centré sur le golfe de Gêne s'est enfin déplacé...la chaleur revient et les cumulus commencent à bourgeonner marquant un début d'instabilité.