Instabilité enflammée

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/7

Focale 50 mm

ISO 200

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Première magnifique journée d'une nouvelle série, la promesse de conditions agréables entre chaleur et instabilité. Aujourd'hui, cette instabilité est restée discrète et les rares cellules qui ont éclot sur les département voisins et le nord-est de l'Hérault en fin de journée n'ont pas été très électriques.

On se console avec ce magnifique embrasement sur un plafond instable qui transite sur la ville.