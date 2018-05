La brise a fini par gagner !

Dim. originale 3264*1836px

Régime d'est assez fort sur les Alpes du Sud, du genre que n'aiment pas les vélivoles... Le vent menace de faire arriver la dépression stockée en Italie. En début d'après midi, des gouttes tombent à quelques kilomètres sur l'Est Durance. Mais au fil des heures, le régime de brise l'emporte sur la vallée de la Durance. Il dégage le ciel à l'est et à l'ouest, et offre de beaux plafonds voisinant les 3000 m. Sur le Baronnies (photo), le plafond est plus bas. Il est même bouché sur le sud.