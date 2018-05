Remontée depuis Servian (34) ce matin à 10h.

Départ sous la pluie et 14

Passage par Lacaune (81) avec brume et 10 à peine. Pause à Albi - gris et 14 seulement à 13h !

Nouveau départ vers 15h15 sous 17.

Grisaille perpétuelle et même gouttes vers Brive (19) jusqu'à Châteauroux (36) !

Ciel dégagé à partir de Vierzon (18) seulement et pour le coucher mais avec encore 22 !

Arrivé sur le 78 et 92 vers 22h30 Avec ciel dégagé et encore 20 degrés !

Arrivée finale dans l'Oise avec 15 à 23h



Photo prise à Salbris (41) au couchant fade à 20h40



