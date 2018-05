Massif du Néouvielle

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Il fait plutôt doux en altitude, et dès la sortie du couloir nous nous sommes retrouvés au soleil avec une neige déjà bien ramollie. Le Pic du Campbieil est atteint vers 10h20, dévoilant un panorama exceptionnel sur tous les massifs environnant, ici celui du Néouvielle avec son point culminant le Pic Long et le Pic du Néouvielle plus à droite. Derrière, le Pic du Midi de Bigorre se dresse fièrement lui aussi.

L'iso 0 °C se trouve à peu près à l'altitude du sommet et le vent est faible, le ressenti n'est pas très froid.