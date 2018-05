altocumulus lenticularis

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

De très beaux lenticulaires se forment au dessus du Pic des Posets et des sommets du Luchonnais. Par ailleurs, les cumulus qui commencent à apparaître se multiplieront rapidement dans les dizaines de minutes qui suivent et couvriront une grande partie du ciel en début d'après midi.

Il fallait donc être matinal pour bien profiter du soleil et des magnifiques paysages pyrénéens.



Remarquez qu'exactement au niveau de la station on passe de l'absence de neige à un enneigement encore largement skiable.