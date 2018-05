le ciel devient menaçant

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/1953 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.0.2

GPS 46.7°N, 5.95°E

Altitude GPS 549m

Depuis Syam on voit le ciel se couvrir sur l'est très rapidement (Haut-Jura et Suisse), Au moment où je poste la photo vers 19h la température à perdu 7°C de 25 à 18 et il pleut assez fort avec de la grèle. Toutefois on reste en marge de la zone orageuse principale qui reste accrochée dur les hauts.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)