Orage sur Pertuis

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/11.3

Focale 55 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

A la vue du développement de plusieurs cellules orageuses vers le 04 et l'Est du 13 vers midi, je me place au Puy-Saint-Réparade dans le triangle 04-13-84. Plusieurs cellules donnent quelques coups de foudre, mais assez loin. Puis vers 15h, un orage assez électrique donnant pas mal de foudre se forme près de Pertuis, ce qui donne plusieurs impacts dans la boite.