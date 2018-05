L'orage plane

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/14.1

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Troisième journée de cette situation de marais barométrique sur le sud de la France. L'instabilité est encore plus présente aujourd'hui et cela se ressent avec une convection qui s'enclenche dès la mi-journée. Comme toujours, la situation est assez anarchique et la foudre est restée minoritaire. Malgré tout, quelques beaux impacts se sont dévoilés comme ici en début d'après-midi près de Notre-Dame-de-Londres.

À droite dans le ciel, un planeur du site du Pic St-Loup qui rentre à la base... il serait temps !