Appareil Canon

Canon PowerShot G9 X

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/9

Focale 16.017 mm

ISO 160

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Les orages se sont succédés sur le plateau du Mézenc cet après-midi. Photo prise vers 17h00 depuis les hauteurs de Moudeyres qui montre le Mézenc et l'Alambre, vite cachés par un rideau de pluie intense qui a duré quelques minutes, avant que l'orage ne me rattrape. Au menu: bourrasque de grêle et pluie drue ont déposé 10mm ici aujourd'hui.