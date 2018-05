Orage Toulousain 2ème!

Dim. originale 5298*3532px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 13 sec

Ouverture f/5

Focale 16 mm

ISO 100

Objectif Tokina AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2014 (Windows)

Les orages de la fin d'après-midi sur le Toulousain se décalent plus au sud sur les contreforts des Pyrénées. Les flash sont incessants. Une cellule naît un peu plus proche avec un rideau de pluie très compact mais elle ne lâchera qu'un petit impact noyé quelque minutes plus tard...