après l'orage d'hier soir (25mm) le temps reste bouché .le marais baro n'arrange rien . encore (ou déjà) quelques averses , des rayons de soleil qui traversent la couche nuageuse ... on ne sait plus qui fait quoi !

quelques trouées de ciel bleu par ci par là ... mais pas de quoi crier victoire .

Vue vers l'est: l'Embrunais ,l'Ubaye et l'Italie .