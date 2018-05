C'est du lourd !

Dim. originale 4128*2322px

Appareil samsung

SM-A510F

Exposition 1/114 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.7 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A510FXXS5CRC5

GPS 43.62°N, 1.4°E

Altitude GPS 262m

Après un bon début de journée, le temps se gâtera rapidement et les orages venant du Massif Central déboulèrent par l'Est sur la région toulousaine en ce début de soirée.

25 °C à la prise du cliché mais plus que 18°C une heure plus tard. Pas de fortes rafales de vent.

Pression en hausse à 1012 hPa après une baisse continue jusqu'à 20h00.



Au final, 45 mm de pluie sur Toulouse.