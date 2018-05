Comme hier, après un beau début de journée les cumulus se développent sur les reliefs. On attend des averses orageuses ... à suivre.

Temps lourd et on ressent l'humidité ambiante. Température très douce.



Depuis Brame-Farine : Belledonne à gauche, Chartreuse à droite, au fond le Vercors et le bassin grenoblois.



Bonne journée.