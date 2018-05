vue vers l'est ...

vue vers l'est ... Gap 2018-05-08

la neige fond et remonte les pentes laissant le vert gagner du terrain . les mélèzes fleurissent et dans les alpages orchidées,gagées,anémones,fritillaires,crocus,et autres bulbocodium font dans la couleur . c'est vraiment le printemps !

le ciel reste chargé et les cumulus prennent leur temps pour s'éclater...