Logiciel Microsoft ICE v1.4.3.0

Bonjour,



L'orage gronde et lâche son rideau de pluie et pendant ce temps-là,sur la gauche,Aix-Les-Bains profite encore de rayons de soleil,avant d'être impacté également.



Sympathique vue du Semnoz,en marge de l'agitation.



Bonne soirée à tous et à toutes.