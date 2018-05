Ciel bleu, soleil de plomb et chaleur hors saison persistante

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/3.6

Focale 5.93 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Encore 28 ou 29°C cet après-midi, soit jusqu'à 10°C de plus que les "moyennes" d'un 8 mai en plains d'Alsace. C'est très élevé. Le vent est plus faible que ce week-end. Il en reste cependant un peu pour rendre la chaleur supportable.

Le ciel est dégagé, avec une brume de chaleur (photo prise entre Rosenwiller et Boersch, depuis le piémont vosgien, en direction de la plaine d'Alsace et de la Forêt Noire qui apparait embrumée et est difficilement discernable).

Cependant, des nuages seront visibles en direction du sud l'après-midi, en limite des orages remontant de la suisse et des régions méridionales, beaucoup plus arrosées que nous en ce début de mai, bien sec ici.