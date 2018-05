Les Cévennes ramassent encore

Appareil Canon

Canon EOS 7D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/11.3

Focale 20 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Quatrième (et certainement avant-dernier) jour du marais barométrique. La convection s'enclenche à nouveau sur les Cévennes mais ne veut pas "dégénérer" plus en plaine donc en début d'après-midi je me rapproche de celle-ci. Ambiance magnifique avec une base abaissée et en mouvement rapide, tonnerre incessant... mais la foudre va une nouvelle fois être très discrète. En voici une qui s'abat sur l'arrière du corps principal de l'orage.

Par la suite, replacement sur l'extrême Est héraultais avec un nouvel orage qui se forme sur les Cévennes et devient lui aussi spectaculaire dans sa forme, avec de la grêle signalée dans les environs de Claret.