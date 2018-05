Seconde Chance

Une chasse dans le Centre-Ouest en 2 parties.



Je vais courir après les orages tout l'après-midi dans les Deux-Sèvres (79), sans grand succès malheureusement. Je serais d'abord trop éloigné d'une violente ligne orageuse qui ne se déplacera guère rapidement générant des inondations localisés sur le Centre du département. Je n'ose m'approcher car le centre des Deux-Sèvres au Nord de Niort, remplis de bocage est réputé inchassable. De mon point de vu à 30-40 bornes de l'activité, je ne vois pas grand chose. Quelques structures pré-orageuse intéréssantes, quelques bases tourmentés sous cellules qui avortent, sans plus.



Après 2h d'attente à l'Est de Parthenay (79), voyant que l'orage tarde à s'approcher, je décide de quand même tenter ma chance à l'Est de Bressuire. Malheureusement de nouvelles cellules se forment à l'avant et je me retrouve cette fois-ci bien trop près, ne pouvant faire grand chose sous la pluie. L'orage gronde presque en continue, mais l'activité électrique est dominé par les intranuageux. Entre 2 douches je ne réussi guère à photographier grand chose, mise à part quelques structures chaotiques. 1 impact très proche tombera à quelques centaines de mètres lorsque je serais à l'abri dans ma voiture (bien sûr pas pris en photo).



Finalement on arrive en fin d'après-midi et je décide de revenir à l'Est de Parthenay en espérant des orages plus sympa avec moi en soirée, mais je n'ai plus beaucoup d'espoir, l'activité est prévu décliner rapidement et le radar est guère optimiste. Les restes des orage précédents finissent alors de mourir au-dessus de moi sous un grondement continue d'intranuageux et un ciel gris monotone et uniforme stratuesque.



Je crois que tout est fini et hésite à rentrer. Mais je décide de persévérer en voyant quelques cellules se former entre Loudun et Poitiers. Je prend à nouveau la route et me dirige alors dans la Vienne (86). Comme le soir commence à tomber, je me dis que si ce sont à nouveau des intranuageux, cela illuminera au moins l'orage nocturne de l'intérieur. Mais rapidement cet orage moins massifs que les précédents se montre malgré tout assez nerveux. Je cris presque de joie quand je vois après 5h de chasse ma première foudre, pourtant lointaine.



Plus l'orage se rapproche, plus il gagne en intensité et me donne un festival de foudre et d'extranuageux presque ininterrompu pendant plus d'1h. Jackpot. La persévérance cette fois a vraiment payé.