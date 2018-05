La période estivale (et extrêmement ensoleillée) que nous venons de vivre est partiellement en déclin ce mercredi avec l'incursion (depuis hier soir,en toute fin de soirée) et l'influence d'un air océanique/maritime qui provoque une certaine nébulosité ce matin et une baisse générale du mercure (temperature) avec une temperature actuelle de "seulement" 17 degrés en ce moment

(11H00)sur le lieu de la photographie (verneuil-en-halatte),néanmoins les éclaircies sont encore largement de la partie.Temperature minimale de 11 degrés ce matin.La temperature maximale finale sera de 23 degrés cette après-midi sous un temps plus dégagée et donc encore radieuse ment ensoleillée,finalement.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)