Premier impact diurne

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/11

Focale 18 mm

ISO 50

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Macintosh)

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas, alors que les orages ont touchés plusieurs secteurs l'Hérault depuis plusieurs jours déjà ceux-ci étaient jusqu'alors plutôt maigres en foudre (voire en activité électrique tout court) et ne concernaient pas vraiment le Montpelliérain. Aujourd'hui sait se faire pardonner et fini en beauté avec de belles cellules orageuses transitant entre l'Hérault et le Gard, l'activité électrique n'était pas monumentale mais les quelques impacts se produisant furent de qualité, spectacle sonore garanti également !



Quelques minutes après cette photo un autre puissant impact (photolive suivante), puis un déluge a très vite pris le relais derrière.