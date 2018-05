L'heure de la récolte

Appareil Canon

Canon EOS 7D

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/11.3

Focale 16 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Cinquième et dernier jour de cette longue période d'évolutions diurnes sur le sud de la France. Aujourd'hui, c'était la partie sud du Gard qui était à l'honneur. Les premières averses s'enclenchent à 14h et ne tardent pas à tourner à l'orage. La première partie d'après-midi est peu photogénique encore une fois, la foudre se fait désirer. Par la suite, toujours sur un même axe Nîmes-Grau du Roi, les cellules dévoilent un peu plus de foudre qu'il faut capturer tout en jouant avec la forte luminosité dans le dos et leur aspect très vif : certains impacts passent entre les mailles du filet mais pas celui-ci.

Grêle et déluge au programme, les professions de la terre ne sont pas trop à la fête !