Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/2.8

Focale 17 mm

ISO 125

Objectif óÚ²±Ö¤F–ë“‘žÝ}ê;­=&^ARNô£”®k2£h‘+¨%ˆ8Î kY_›Þ8Ð+òŒƒõ®Z”yՎºUù؂ø‹ƒ!

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel ArcSoft MediaImpression

Après une journée bien chaud du mercredi 09 mai 2018 avec 27 degrés a l’ombre le temps s'est nettement détériorée en fin de journée avec l’arrivée de petit orage mal organisée remontée par le nord et éclatée ici et là. Dans mon secteur du lac de Madine peut de chose à se mettre sous la dent simplement se nuage plutôt une soucoupe volante qui flashée non stops lors de son passage et ne donnera aucun coup de foudre. Puis vers minuit rebelote la pluie et faible orage puis la suite pluie orageuse jusqu’au petit matin totale relevée en précipitation 30 millimètres. https://www.facebook.com/pg/fabricegillant/photos/?tab=album&album_id=766608946869208