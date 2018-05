Dernier de la série

Après quatre jours d'orages d'évolution diurne peu prolifiques en foudre sur la moitié sud de la France, ce cinquième et dernier jour se montre plus conciliant. La convection s'enclenche comme ces derniers jours dès le début d'après-midi, cette fois entre l'est de l'Hérault et la Provence. En fin de journée, une ligne orageuse constellée d'intenses noyaux durs transite entre le Nîmois et la Grande-Motte. Je l'observe au sec et sous le soleil depuis les plages de Carnon où plusieurs coup de foudres traversent le ciel. Hélas, quasiment aucun impact ne s'imprimera sur l'écran, n'ayant pas de déclencheur, la lumière étant trop vive et les impacts étant à mono impulsion.

Cette ligne décline rapidement en début de soirée tandis que de vigoureuses cellules descendent du Ventoux en direction de la Camargue. Je me replace au nord des Saintes-Maries-de-la-Mer où je découvre cette jolie structure à la forme évocatrice située dans le secteur d'Avignon. De nombreux coups de foudre s'abattant alors devant la base durant quelques minutes avant que l'orage ne se désintègre en quelques minutes en entrant dans les Bouches-du-Rhône mettant fin à cette période orageuse.

Une petite vingtaine de degrés au moment de la photo et un nombre incalculable de moustiques un peu trop curieux !