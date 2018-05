Après un bon arrosage

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/3.6

Focale 5.93 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Changement radical de temps pour ce jour de l'Ascension, associé à la chute et de la pluie (temporairement forte en matinée sous orages, 25 à 30 mm entre 8h et 16h) et du thermomètre. Encore douces en début de journée, les températures ne monteront pas et il fera au mieux à peine plus de 15°C vers 17h avec le retour de quelques éclaircies et l'arrêt des précipitations.

Plus d'éclaircies et fraîcheur en fin d'après-midi et en soirée.

La pluie aura cependant fait du bien aux jardins après ces quelques jours radieux que nous avons connus et très chauds pour un début mai. A surveiller cependant le fléau des limaces.

S'il fera plus frais (beau ou humide selon les jours) les fameux "saints de glace" ne semblent pas à craindre.

Photo prise en lisière de la forêt de Strasbourg Neuhof, près de la route de Oberjaegerhof.