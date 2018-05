Altocumulus et Mistral

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 32/172043 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.23°N, 5.45°E

Altitude GPS 895m

Cela faisait longtemps que le mistral, bien rare en ce printemps, n'était plus venu souffler sur la Provence, mettant un terme à la série de journées instables qui prévalaient durant le récent marais barométrique.



C'est donc le retour à un ciel d'azur et à une visibilité maximale. Quelques bancs d'altocumulus floccus agrémentent le ciel, et jouent à diffuser les rayons solaires comme le fait plus bas la Méditerranée.



Photo prise depuis les pentes du mont Puget dans le parc national des Calanques, au dessus du pôle universitaire de Luminy. De gauche à droite, on peut percevoir le massif de Marseilleveyre, l'archipel des îles du Frioul, Notre-Dame de la Garde et le stade Vélodrome.