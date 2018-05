Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/110 sec

Ouverture f/8

Focale 135.7 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.11°N, 3.94°E

Altitude GPS 185m

Ciel clair et brumes fraîches (2°/3° dans le centre d'Avesnes, environ 3° à SHSH et 1.2° à Hestrud en guise de Tn ; tout ceci agrémenté d'un petit soupçon de givre, de-ci, de-là) au programme en Avesnois/Thiérache ce matin...



Black Planet (TSOM inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !