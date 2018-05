Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le ciel est encore couvert à la sortie du refuge mais on sent bien que la couche n'est pas très épaisse. On en sortira dès 2500 m et la mer de nuages finira par disparaître très vite peu après cette photo.

Le regel de la neige est bon permettant une ascension efficace, tantôt en ski, tantôt en crampons.