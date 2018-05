Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

C'est beau aussi vers l'Ariège et la Catalogne, ce sont des centaines de sommets qui se découpent à perte de vue. Au loin, plus élévées que les autres, on peut reconnaître la Pique d'Estats et ses 3143 m.



La descente se fera sur une neige qui commençait à ramollir en versant est, juste ce qu'il faut nous offrir de très bonnes conditions de ski de printemps.