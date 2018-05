Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.6

Focale 70 mm

ISO 100

Objectif EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STMÿÿŒl

Programme Action

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Après une journée chaude et bien ensoleillée, quelques stratus, cirrus et homogenitus sont apparus au moment du coucher du soleil, laissant prévoir une dégradation orageuse en provenance de l'Ouest et annoncée dès demain soir.