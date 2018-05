Appareil Apple

Photo prise en direction du sud et de "Cornu/la Chaux-des-Crotenay", promontoire et ancienne Oppida des Mandubiens/Séquannes et dernier refuge de Vercingétorix. Le plateau est baigné par de profondes gorges de torrents : sur la gauche de la photo par la Saine et à droite par la Lemme.

Devant ce site des prairies et des monticules de roches comme le décrivait César dans sa guerre des Gaules et notamment dans la partie dédiée à la bataille d'Alésia.

Les prairies profitent de cet hiver pluvieux et de la chaleur du moment (22°C) pour produire de superbes prairies à l'origine du Comté, via les vaches Montbéliardes bien entendu.

Sur la gauche ont voit quelques formations cumuliformes, qui se forment sur le haut-Jura et la frontière Suisse, mais qui ce soir ne donneront pas d'orages.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)