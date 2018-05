Belle matinée, avec quelques cirrus annonciateurs de la dégradation à venir.

Les cumulus commencent à se développer et deviendront plus imposants, mais pas menaçants.

Le vent sud se lève et rend l'ambiance assez douce, voir chaud au soleil.

Dire que demain la neige pourrait envahir ce paysage...



Vue sur le Dévoluy, le Vercors et la Mure depuis Nantes-en-Rattier.



Bonne soirée.