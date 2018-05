L'automne au rendez-vous

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Mon titre est ironique? Presque !



Entrées maritimes une bonne partie de la journée, vent fort continu en bord de plage faisant littéralement manger des tonnes de sable, grosse masse pluvieuse en approche, température fraiche (et ce sera pire demain). Le front orageux prévu en fin de journée sera finalement bien moins actif que prévu, je m'étais placé pour le voir arriver mais je n'aurais droit qu'à quelques rares coups de foudre au large de Valras/Agde. Ici, cet impact s'imprime sur sa "fin", il n'est donc pas aussi lumineux que dans la réalité.

L'activité orageuse sera finalement un peu plus prononcée entre le bassin de Thau et Montpellier mais impossible de l'exploiter, il faut repasser à l'avant et il y a une immense masse pluvieuse : tous compte fait, j'aurais mieux fais de chasser au balcon :-)