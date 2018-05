Quand Zeus rampe devant moi !

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 30 sec

Ouverture f/4.5

Focale 21 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Me voici de retour sur Infoclimat, il y a un bon moment que je ne publiais plus, donc voilà je vais rattraper un peu tout cela, je pense compléter le retard en publiant plusieurs photos prises pendant toute cette période d'absence sur le site ;).



Ici, voici un petit aperçu du spectacle qui s'est présenté à nous à la faveur d'une forte ligne orageuse qui partait de l'Est de Nancy jusque sur mon secteur (soit environ 120km de long! ) qui s'est formée d'un seul coup sur place avec une activité électrique impressionnante avec de puissantes et immenses décharges internuageuses durant parfois plusieurs secondes, et parfois, certaines de ses décharges se terminaient en puissants impacts positifs qui donnaient des détonations tonitruantes !



La saison orageuse avait eu un peu de mal à démarrer en Lorraine cette année, mais depuis son ouverture en fanfare le 29 Avril dernier, on peut dire que nous sommes gâtés !