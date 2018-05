la neige est tombée jusqu'à 1700m ponctuellement autour de Gap . beaucoup d'humidité et un peu de vent du nord = apparition d'une belle "Barre du Champsaur"nuage orographique par excellence . on la voit bien s'évaporer au nord de Gap en passant les cols(de bas en haut)de Bayard/Manse et Moissières.

Au fond l'Embrunais est encore sous les averses