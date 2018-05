nouvelle offensive hivernale

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Quel contraste avec la journée de vendredi à l'allure quasi estivale dans les Pyrénées ! Ce week-end c'est l'hiver qui reprend ses droits avec le passage d'un front froid actif occasionnant de forte précipitations hier et cette nuit. La chute de l'iso 0 °C a été brutale, et la majorité des précipitations à du se faire sous forme de neige au Port de Lers à 1500 m.



La neige est lourde et les arbres déjà feuillus partout en ont bien souffert au vu de la quantité de branches cassées.