Appareil NIKON

COOLPIX S6500

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/4.0

Focale 9.4 mm

ISO 400

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel COOLPIX S6500V1.1

Sensation d'automne ce soir après une journée grise et pluvieuse et un passgae plus modéré ce soir, sans coup de tonnerre.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)