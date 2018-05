Nouveau déchaînement kéraunique !

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 10 sec

Ouverture f/9

Focale 12 mm

ISO 100

Objectif 10-20mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Les journées se suivent et se ressemblent beaucoup ces derniers temps dans le Nord-Est ... un vrai festival d'orages ;)

Ce soir, après une journée assez lourde, un gros amas orageux très actif venu d'Allemagne a littéralement explosé en arrivant à nos portes.

Lors de son approche, l'atmosphère brumeuse et moite ne laissait rien entrevoir du bestiau qui arrivait assez rapidement, seules de puissantes détonations caverneuses trahissaient sa présence, il ne deviendra visible qu'au dernier moment dans une lumière glauque et sombre, sous la forme d'un immense arcus clignotant d'éclairs roses/violacés et parfois de puissants impacts positifs qui s'abattaient tout autour de nous dans un véritable concert de détonations qui faisaient trembler le paysage!!

Du grand spectacle à nouveau.

Et une fois à l'arrière de la ligne, nous nous laisserons envoûter par son festival de magnifiques et immenses décharges internuageuses sur fond de coucher de soleil, une pure merveille !



Et ce n'est pas fini, de nouveaux risques d'orages par retour d'Est sont encore prévus demain et mercredi, je m'impatiente déjà !!



En attendant, portez-vous bien et bonne nuit à tous .