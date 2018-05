Automnal ambiance,bruine sous grisaille sombre!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/299 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 39m

On se croirait en automne ce lundi et pourtant nous sommes au milieu du mois de mai.La luminosité est faible,le vent est de sens nord/nord-est depuis ce matin,les stratus y sont également depuis et ceux-ci s'accompagnent de bruine ce soir,tandis que le thermomètre n'a pas dépasser 13 degrés au meilleur de la journée (fin d'après-midi) pour la temperature maximale,soit la temperature maximale diurne minimale du mois (provisoire,pour l'instant?).Un passage pluvieux par un retour d'est s'est manifestée dans le courant de la matinée.Temperature minimale : 9,5 degrés cette nuit. Hier : Apparemment le même type de temps :Température maximale de 14 degrés l'après-midi,grisaille,éclaircies absentes ou quasiment et (très) faibles pluies irrégulières (en fin de nuit/debut de matinée,un tout petit peu à la mi-journée puis en debut d'après-midi) d'après le radar de précipitations.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)