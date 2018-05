Enfin,il se pointe!

Après une matin entier et une première partie d'après-midi encore plombées sous une chape de nuages-bas semblant indelogable (plafond nuageux bas et bien faiblarde luminosité),l'embellie s'est enfin dessinée en milieu d'après-midi avec les premières trouées et rayons de soleil disloquants la couche de stratus,nous permettant ainsi d'avoir une belle fin de journée dans un ciel très peu ennuagée et clarifiées.En revanche,dans ces conditions (en raison de la dissipation très tardive de la grisaille) les températures sont restée assez largement en deçà de ce qui était envisagées avec une temperature maximale de 18,5 degrés en fin après-midi (contre 22/23 degrés de prévues initialement),temperature encore assez fraîche de 16 degrés au moment de la photographie,il n'en faisait guère plus de 13/14 (degrés) en debut d'après-midi.Temperature minimale : 10 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)