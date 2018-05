Enfin un peu d'action sur Nice! *

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D300S

Exposition 10 sec

Ouverture f/5.6

Focale 34 mm

ISO 100

Objectif 17.0-55.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Clement Jousse

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 3.5 (Windows)

Alors que j'observe 2 flashs lointains et espacés au crépuscule, un énorme éclair vient subitement déchirer le ciel Niçois accompagné d'un grondement de tonnerre tonitruant.

Ni une ni deux, je sors le matos et cadre la zone qui me semble la plus active et paf, la deuxième prise fut la bonne!

5 minutes plus tard, je réussi à capter un énorme ramifié mais tellement brutal qu'il ressortira un peu cramé sur la photo, dommage.

L'orage restera furtif mais les rares éclairs étaient ma foi bien esthétique.

Cela fait du bien aux mirettes et au moral après un début de saison relativement calme.

Au plaisir!

+++