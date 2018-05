Sur le chemin du retour vers Gap et Sisteron, le lac de Serre-Ponçon

Le ciel est bien chargé, il a fallu jouer avec les gouttes de pluie, et trouver les cheminements qui allaient bien. Des pilotes ont raconté avoir rencontré entre Saint Auban et Briançon "des nuages à tous les étages". Des journées de vol à voile incertaines, mais de belles journées quand même : 219 km dans mon cas, 474 km pour le plus beau vol du jour.