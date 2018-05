Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/110 sec

Ouverture f/10

Focale 32.5 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 150m

Hélas, mille fois hélas ! Son invasion fut discrète dans un premier temps, puis tellement manifeste que le ciel en fut local en fut largement obscurci pour quelques heures.

Ce n'est pas la fête des levers de soleil et des brumes en Avesnois/Thiérache ces derniers jours. Pour ce qui est des stratus et du brouillard matinal en revanche, ça va plutôt correctement...



Bonne journée à toutes et à tous !