Un samedi pleinement ensoleillée,un soleil brillant vaillamment et sans oppositions dans un ciel bleu-ciel,il n'y a rien à dire de ce côté-là.Toutefois comme pour les deux journées précédentes,le léger flux de nord/nord-est et son petit vent (modérée parfois) maintiennent les températures diurnes à un niveau deumeurant assez faible et assez légères pour cette époque de l'année avec une temperature actuelle de 17,5 degrés en ce moment au milieu de l'après-midi (bien qu'il reste encore quelques heures pour atteindre la temperature maximale de la journée).Temperature minimale : 4 degrés au lever du jour.Hier : temperature maximale de 18 degrés et temperature minimale frisquette de 3 degrés au cours de la nuit de jeudi à hier.Beau temps,également un petit peu venté après quelques poches de grisailles localisées.

