cumulus congestus

Appareil Canon

Canon EOS 1300D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/11.3

Focale 23 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Les nuages bas arrivés par l'Atlantique en cours de nuit se sont morcelés et ont évolué en cumulus humilis à partir de la fin de matinée. La convection en basse couche a démarré, et nous avons pu bénéficier de très bonne conditions de vols en planeur durant tout l'après midi.

En effet, les profils verticaux prévus par Arome 00Z mettait en évidence une couche très instable jusque vers 1300 m en début d'après midi remontant vers 1700 m en fin d'après midi surmontée d'une couche d'air plus sec. Enfin, lié à la présence d'un front quasi-stationnaire, on remarque la présence de quelques cirrus vers 7000 m.



Pour un baptême en planeur, les conditions ont été optimales, et ce fut un vrai bonheur de pouvoir observer ces cumulus d'une autre façon Il semblent véritablement suspendus dans l'atmosphère. Vu d'en haut, on peut très bien apprécier l'altitude du niveau de condensation marqué par ces bases bien nettes et régulière.